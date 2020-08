NAPOLI - Lunedì 24 agosto inizia ufficialmente la nuova stagione del Napoli. Da quel giorno, infatti, comincia il ritiro estivo degli uomini di Gattuso a Castel di Sangro per preparare il campionato di Serie A 2020/21. Gli azzurri svolgeranno il primo allenamento in Abruzzo nel pomeriggio. Saranno due le partite amichevoli organizzate nell'arco del raduno, le cui date verranno comunicate in seguito. Il ritiro terminerà venerdì 4 settembre.

