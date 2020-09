Ospina esalta Osimhen: "Mi sembra Asprilla"

NAPOLI - "Il nostro gruppo può competere ad alti livelli". Il portiere del Napoli, David Ospina è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Avere iniziato con una vittoria dà fiducia ed entusiasmo. In precampionato abbiamo lavorato molto, la preparazione è stata intensa: ora vogliamo far le cose per bene in campo. Ci sono le qualità per un'ottima stagione. Osimhen? Alla squadra ha portato tanta forza e velocità. E poi è un ragazzo tranquillissimo, si è ambientato subito, sono certo che sarà per lui una bellissima stagione: mostrerà il proprio talento. Osimhen come Asprilla? Sì, ha queste gambe lunghe come le aveva lui, c’è una somiglianza". Fin qui nessuna rete al passivo del Napoli: "Avere davanti difensori come quelli che abbiamo in rosa è sempre una grande sicurezza per un portiere. Non avere preso reti è il primo segnale che dobbiamo dare per avere la serenità giusta: sappiamo che in attacco abbiamo giocatori di talento che possono segnare sempre. Meret? E' il futuro del calcio italiano".

Obiettivi

"Bisogna andare avanti un passo dopo l'altra. Dobbiamo avere il pensiero di vincere gara dopo gara, poi vedremo come andrà il percorso. Di certo l'obiettivo è tornare in Champions: non sarà facile, ci sono tante squadre competitive, ma ci sentiamo in grado di lottare per traguardi importanti. Già domenica sarà molto importante fare una bella prestazione contro il Genoa per proseguire il cammino al meglio. Vincere aiuta a vincere, ma nel nostro campionato ci sono sempre avversari difficili. Dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro e dare tutto per il bene della squadra".