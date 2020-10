Napoli, i tamponi alla squadra tutti negativi al Coronavirus

"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario". Lo scrive e lo comunica il Napoli in una nota ufficiale. Il nuovo giro di controlli non ha rintracciato nuovi positivi all'interno della rosa azzurra, reduce dal divieto da parte dell'Asl di giocare la partita contro la Juventus per la positività di Zielinski ed Elmas.

