Napoli, Mertens: "Non mettete il mio nome vicino a quello di Maradona"

NAPOLI - "E' stato un brutto momento, è stato importante per il Napoli e per Napoli. Ma dobbiamo essere positivi, ci lascia ma dobbiamo conservare i bei ricordi: l'ultima immagine che ho di lui è che rideva e che quando toccava il pallone faceva cose eccezionali. Le mie scuse sui social? Sì, perché non si può mettere il mio nome vicino al suo. E' stato bello vederlo". E' il ricordo di Maradona da parte di Dries Mertens. L'attaccante belga del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in Europa League contro il Rijeka. "Oggi è stata un po' dura mettere questa maglia", ha dichiarato il belga.