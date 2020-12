Insigne, scuse all’arbitro Massa. E Morata potrebbe aiutarlo

NAPOLI - Dopo aver limitato i danni con Mertens, perché tutto sommato la storia dell'infortunio di Dries si è conclusa senza conseguenze gravissime, oggi il Napoli attende la sentenza del giudice sportivo in merito al caso Insigne. Già, dopo la storia della partita fantasma con la Juve è pronto a entrare nel vivo il secondo round con il giudice Mastrandrea: il capitano verrà squalificato dopo l'espulsione rimediata a San Siro con l'Inter per aver pronunciato una frase irriguardosa nei confronti dell'arbitro Massa, l'ormai famigerato “vai a cagare” svelato da Gattuso in persona, ma il numero delle giornate dipenderà dal contenuto del referto. Previsioni: due turni alla luce del caso di specie, e dunque le ultime partite del 2020 con la Lazio e il Torino, ma giova ripetere che l'entità della squalifica è strettamente connessa al tenore del resoconto arbitrale.

Insigne, scuse all’arbitro Massa Dalla sua, Insigne ha due elementi: non ha esasperato la reazione e dunque aggravato la sua posizione dopo l'espulsione; ha presentato le scuse a Massa negli spogliatoi, subito dopo la fine della partita. Ha anche una speranza: la squalifica di due giornate inflitta a Morata per, testuale, «un'espressione irriguardosa» rivolta all'arbitro Pasqua in occasione di Benevento-Juventus, comunque diversa nei contenuti e non condita da vaffa o similari, è stata poi ridotta a una in sede di appello. D’altra parte Lorenzo è capitano e questo potrebbe costituire un’aggravante.