Il Napoli a Roma, stazione Termini blindata: i tifosi caricano Petagna

ROMA - Il Napoli è pronto a reagire dopo la sconfitta di tre giorni fa contro l'Inter, per ritrovare i tre punti e continuare la corsa verso le prime posizioni della classifica. La squadra di Rino Gattuso questa sera alle 19.30 è arrivata nella Capitale dove domani (Olimpico, ore 20.45) affronterà la Lazio per la tredicesima gara di campionato. Gli azzurri sono arrivati in serata Termini blindata dalla polizia: 25 agenti davanti alla stazione, poi 4 pattuglie e un blindato hanno scortato i giocatori fino all'hotel. Presenti davanti a Termini anche una decina di tifosi che hanno voluto incoraggiare la squadra, in particolare modo Petagna e Llorente, chiamati a sostituire gli infortunati Mertens e Osimhen, e lo squalificato Insigne.