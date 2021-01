Napoli, per Mertens lavoro a parte e terapie

NAPOLI - Dopo aver perso ieri a sorpresa contro lo Spezia, il Napoli è tornato a sudare a Castelvolturno questa mattina. Gli azzurri saranno impegnati contro l'Udinese domenica 10 gennaio alle 15. La squadra si è divisa in due gruppi: i titolari ieri al Diego Armando Maradona hanno svolto lavoro di scarico in palestra, gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, sul campo 3, in una prima fase di riscaldamento e serie di torelli. Successivamente esercizi di passing drill, possesso palla a tema, seduta tecnica e chiusura con partitina a campo ridotto. Malcuit e Koulibaly hanno svolto terapia, palestra e lavoro personalizzato in campo. Allenamento personalizzato e terapie per Mertens. Terapie per Demme.