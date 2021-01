Gattuso porta tutti a pranzo per ricompattare il Napoli

NAPOLI - Niente allenamento oggi per gli azzurri, sorpresa a Castel Volturno: Gattuso ha portato tutto il gruppo a pranzo ad Ercolano , alle pendici del Vesuvio, per stare insieme e ricompattare un gruppo in difficoltà dopo le ultime prestazioni non esaltanti. Una scelta, quella del tecnico, volta a ritrovare quelle energie e quella voglia di fare risultato che sono determinanti in questo momento, uno dei più cruciali della stagione, con all'orizzonte la Fiorentina e soprattutto la Supercoppa da giocarsi contro la Juventus .

Napoli, obiettivo uscire dall'involuzione

Proprio Gattuso, post Coppa Italia, aveva parlato di una fase di involuzione del Napoli, descrivendo in questa maniera l'andamento non proprio esaltante degli ultimi tempi: le due sconfitte con Inter e Lazio, il pari con il Torino, poi la vittoria che sembrava scacciacrisi con il Cagliari ma di nuovo uno stop con lo Spezia, infine i tre punti arrivati solo al 90' con l'Udinese e un passaggio del turno in Coppa altrettanto complicato contro l'Empoli. Per questo oggi la sorpresa, nel tentativo di ridonare e ritrovare serenità sia in campionato sia in una finale che il popolo azzurro aspetta con trepidazione e speranza.