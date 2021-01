Insigne: «Contro la Juve senza paura»

INVIATO A REGGIO EMILIA - Lorenzo Insigne è carico. Il capitano del Napoli ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus e non ha nascosto il suo ottimismo.



Insigne, è a 99 gol con il Napoli. Quale migliore occasione...

Sogno più la vittoria che di segnare un gol. Vincere è la cosa più importante. Voglio fare una grande prestazione e aiutare i miei compagni al di là della mia eventuale rete.



Mancini dice che è indispensabile e tanti allenatori la ritengono il giocatore italiano più forte. E' il momento della sua consacrazione?

Certe parole da parte del ct e degli allenatori fanno piacere. Io sto cercando di limare i difetti che ho grazie al lavoro di Gattuso e spero di migliorare ogni giorno.



Come arriva il Napoli a questa finale?

Arriviamo bene perché al di là del 6-0 domenica abbiamo fatto una grande prestazione. Dobbiamo continuare così perché di fronte avremo una grande squadra con grandi campioni. Cercheremo di dare tutto in campo. Sappiamo che per la città e i tifosi questa gara vale tanto e vorremmo regalare a tutti una grande soddisfazione.



Da quanto pensate a questa finale?

Da dopo la partita contro la Fiorentina. Ora vedo i miei compagni già concentrati al massimo. Bisogna scendere in campo e fare una grande prestazione senza timori e senza paura.



Rispetto alla finale di Coppa Italia quanto sono cambiate le due squadre?

Sarà un'altra partita e spero che faremo una grande gara, concentrati dal primo all'ultimo minuto. Ce la giochiamo alla pari contro una grande squadra che dovremo affrontare nel modo giusto. Sarà necessario giocare senza paura.