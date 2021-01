Napoli, in gruppo si rivede Malcuit

NAPOLI - Reduce dal ko del Bentegodi contro il Verona, il Napoli è tornato in campo stamattina a Castelvolturno: la squadra di Gattuso sarà impegnata giovedì contro lo Spezia nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra si è divisa in due gruppi: chi è partito titolare ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri elementi sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e seduta tecnica. Successivamente partitella a campo ridotto e chiusura con esercitazioni al tiro. Per quanto riguarda i singoli, Malcuit ha lavorato in gruppo, mentre Llorente ha svolto lavoro personalizzato in campo.