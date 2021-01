Gattuso, sfogo in tv: "Non mi dimetto, di Padre Pio ce n'è uno"

NAPOLI - Gattuso ha più di un sassolino della scarpa da togliersi al termine della partita di Coppa Italia vinta con lo Spezia: "Tengo i primi gol nei primi 5 minuti, sennò sembriamo dilettanti allo sbaraglio. Dovevamo far ritrovare condizione a Osimhen e Mertens, uno rientrava da mesi fuori, l'altro da un problema alla caviglia che necessita di tempo per passare. Quando giochi in nove è difficile. Per come sono forti stanno giocando al 30-40%. Ed è normale che questi test li fai sul 4-0. Dobbiamo ritrovare questi giocatori. Siamo andati alla ricerca di minutaggio per loro, che ci devono far fare il salto di qualità. Con il Verona e oggi ci hanno aiutato poco, ma lo sapevamo che sarebbe stato così". L'allenatore del Napoli poi parla delle voci su sue dimissioni: "Sono un professionista, non mi devono dare fiducia. Mi dà fastidio che altri vostri colleghi mi chiedano sistematicamente se io stia per dare le dimissioni, non capisco perché lo facciano solo con me. Non mi dimetto, l'ho fatto al Milan perché penso di aver fatto quello che dovevo fare in quel momento. Io sto buttando il sangue dalla mattina alla sera. Se poi non vado bene alla società, prenderanno delle decisioni. Ma non capisco perché sento parlare sempre di Gattuso. Di Padre Pio ce n'è uno. Mancherei di rispetto alla mia professionalità e a chi lavora con me. Sto qua, faccio il mio lavoro, penso di saperlo fare. Dopo toccherà a chi di dovere decidere cosa fare. Si parla di questo, ma non del fatto che sono da quattro anni in Serie A, ed è la quarta semifinale di Coppa Italia che raggiungo, questo non lo dite mai. Ho vinto tutto da calciatore, vorrà dire che lo farò anche da allenatore".