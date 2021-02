Napoli, Ghoulam positivo al Covid-19: giocatore in isolamento

NAPOLI - Alla vigilia della sfida contro il Genoa a Marassi valida per la 21esima giornata di Serie A, il Napoli di Gennaro Gattuso deve fare i conti con un nuovo caso di positività al coronavirus. Si tratta di Faouzi Ghoulam, che è stato messo immediatamente in isolamenteo e di conseguenza non potrà prendere parte all'incontro.