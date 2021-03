Napoli, Osimhen semaforo verde: convocato per il Bologna

NAPOLI - Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati in vista del match con il Bologna, in programma stasera allo stadio Maradona alle ore 20.45 per la 26esima giornata di Serie A. Torna in lista Osimhen, assenti solo Lozano e Petagna. Questo l'elenco completo: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), D'Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).