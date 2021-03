Napoli, Petagna torna parzialmente in gruppo

NAPOLI - Andrea Petagna è tornato ad allenarsi, tornando a tratti in gruppo oggi a Castel Volturno: l'attaccante sarà quindi a disposizione di Rino Gattuso per la ripresa del campionato fissato il 3 aprile contro il Crotone. L'attaccante è fermo dal 16 febbraio per una distrazione al retto femorale. Gattuso dirige in questi giorni i giocatori rimasti a Napoli senza convocazione per la rispettive Nazionali. A questi si aggiunge anche Amir Rrahmani che è tornato a Napoli dopo l'infortunio che è stato verificato dai medici della Nazionale del Kosovo che non lo hanno giudicato utilizzabile nelle sfide di qualificazione ai Mondiali.