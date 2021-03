Napoli, per Rrahmani e Petagna personalizzato in campo

NAPOLI - Napoli al lavoro nella settimana della sosta per le Nazionali. Al Training Center, nella mattinata di oggi, gli azzurri hanno proseguito la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno: la gara interna con il Crotone in programma sabato 3 aprile che segnerà la ripresa del campionato. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e attivazione, successivamente è andata in scena una partita a campo grande tra squadre miste con l'innesto di elementi del Settore Giovanile. Relativamente ai singoli, Rrahmani e Petagna si sono allenati sul campo 1. Il difensore ha svolto palestra e lavoro personalizzato in campo, per l'attaccante seduta personalizzata in campo. Due i giorni di riposo concessi dal tecnico Gattuso alla squadra al termine della seduta: la ripresa degli allenamenti è infatti in programma nel pomeriggio di martedì.