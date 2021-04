Delio Rossi: "Manolas e Koulibaly in difesa? Nessuno come Albiol"

NAPOLI - "Superlega? Solo un grido d'allarme, credo che i club coinvolti avevano già previsto tutto. I loro dirigenti non sono degli sprovveduti". Parola di Delio Rossi, ai microfoni di Radio Crc, con l'ex tecnico (tra le altre) di Fiorentina e Lazio che si è poi soffermato sulla corsa Champions: "Tutto verrà deciso alla fine. Vedendo il Milan degli ultimi tempi, sembra la squadra di Pioli a traballare. Finora il Milan si è reso protagonista di un campionato al di sopra delle sue possibilità. Per quanto visto, meriterebbe di piazzarsi tra le prime quattro. Nel caso non ci riuscisse, sarebbe un peccato". E stasera, al "Maradona", c'è un Napoli-Lazio che molto probabilmente indirizzerà parte della corsa Champions: "Sia Napoli che Lazio le stesse possibilità - ha spiegato Delio Rossi -. Però sui loro destini potrebbe pesare il recupero dei biancocelesti contro il Torino in un momento in cui i granata potrebbero essere già salvi. Gattuso? Nel caso portasse il Napoli in Champions, Rino meriterebbe di restare". Poi il giudizio sulla coppia di difesa Manolas-Koulibaly: "Entrambi sono grandi calciatori - ha concluso - ma nessuno dei due sa comandare la difesa come ci riusciva Albiol".