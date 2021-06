Zeman: "Sarri non ha tradito Napoli, forse Capello con la Roma..."

"Il tradimento nel calcio esiste solo se uno si vende una partita. Se un calciatore cambia squadra e poi gioca contro quella precedente non è un tradimento, fa parte del suo lavoro. Poi non esultano... Per me dovrebbero esultare. Sarri? Non ha tradito Napoli. Bisognerebbe entrare nello specifico e vedere se c'erano problemi. Non è come Capello che disse 'Io alla Juve mai', e poi lasciò Roma di notte. Quello è già più tradimento". Zdenek Zeman, ex allenatore, tra le altre, di Lazio, Roma e Napoli, recentemente tornato alla guida del Foggia, ha parlato al Bosco di Capodimonte. "Io sono entrato con passione e voglia di fare - prosegue il tecnico boemo -, poi piano piano mi hanno tagliato le gambe. È difficile. Io aspetto che qualcosa cambi. Ho preso granchi con calciatori? Certo, può succedere di credere in un calciatore e non riuscire a tirargli fuori quello che volevo. Ma sono contento di esserci riuscito molte volte. La multa per aver giocato a carte con Signori e Rambaudi di notte? C'era anche Padalino e qualcun altro, ma io alle 3 di notte dormo. Io proposi una multa per loro in realtà... Io senza procuratore? Gli allenatori per regolamento non potrebbero averlo. Chi ce l'ha trasgredisce una regola".