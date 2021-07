Napoli, rientrano dalle ferie Ospina e Ruiz

NAPOLI - Il Napoli è atteso dall'amichevole con il Bayern Monaco, ma questo è anche il giorno del rientro di Ospina e Fabian Ruiz: i giocatori sono rientrati in città e dalle ferie e si sottoporranno alle visite mediche all'SSC Napoli Konami Training Center mentre i compagni giocheranno in Germania. La loro riaggregazione è prevista per lunedì mentre i nazionali italiani Insigne, Di Lorenzo e Meret arriveranno martedì (visite mediche il giorno seguente) e Lozano giovedì (sarà a disposizione dal weekend), quando la squadra ripartirà alla volta di Castel di Sangro-Rivisondoli, seconda tappa dei ritiri stagionali. Prende, quindi, sempre più froma il "vero" Napoli: quello dei titolari, ad eccezione di Demme; l'amichevole successiva al Bayern Monaco sarà quella con il Wisla Cracovia, prevista a inizio agosto. L'ultimo a rientrare sarà Mertens, causa infortunio. I nodi del mercato, in Abruzzo, saranno l'eventuale rinnovo di Insigne, di Ruiz stesso e Koulibaly (richiesto da molti ma il Napoli lo vuole tenere); sul fronte delle uscite, invece si è parlato dei 2 uomini partiti per Pordenone, Ciciretti e Folorunsho (titolo defintiivo e prestito) prima di pensare a Luperto, destinazione Empoli e Contini, voluto dal Crotone.