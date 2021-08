"E' un onore avere il Napoli in ritiro a Castel di Sangro"

Vigilia della sfida in Polonia con il Wisla Cracovia per il Napoli, che da giovedì 5 agosto sarà poi a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila, per un mini ritiro di una decina di giorni. "Siamo pronti a ricevere il Napoli, è un onore per noi - dice Mauro Febbo, assessore al turismo della Regione Abruzzo, ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24 Live’ - è ancora di più un orgoglio poter accogliere poi tre campioni d'Europa come Meret, Insigne e Di Lorenzo. Gli ingressi saranno contingentati negli impianti, servirà il green pass o un tampone negativo prima delle 48 ore dell'evento. Qui da noi abbiamo avuto già la Primavera del Napoli e c'è stato un buon successo. Un anno fa era solo Castel di Sangro la città ospitante, oggi saranno più comuni".