CASTEL DI SANGRO - Il Napoli, nel settimo giorno di ritiro in Abruzzo, fra Castel di Sangro (dove si svolge la preparazione) e Rivisondoli (dove la squadra alloggia), si allenerà di pomeriggio: prevista, infatti, una sola seduta in data mercoledì 12 agosto e si sa che i ragazzi di Luciano Spalletti, che ormai possono contare anche sui nazionali reduci dagli europei, scenderanno in campo allo Stadio Patini.