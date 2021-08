Napoli, l'ex Canè all'attacco: "Manca un progetto serio"

NAPOLI -"Il famoso striscione a mio favore? Mi fece tanto piacere ma non era propriamente vero, i giocatori citati erano 3 fuoriclasse e io no. Ringrazio tanto i napoletani. Ho lavorato anche a Sorrento per anni e ci venivo anche in ritiro una settimana, erano altri tempi, Sorrento non era così bella com'è adesso, in cui dura tutto l'anno". Lo ha dichiarato Faustino Canè, ex giocatore del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Focus sulla squadra azzurra per Canè: "Non faccio pronostici, da buon tifoso seguo anche se intervengo molto poco. Guardo la storia di tutti gli anni, sempre uguale: l'allenatore è bravo ma se non hai la squadra fare debiti con la bocca con la gente di Napoli non conviene. Secondo me non ha un programma di squadra serio: sono tutti in vendita, mancano pochi giorni all'inizio del campionato e non si sa come ragionano. I tifosi sono abbandonati e lo sono da tempo. Ci vorrebbe un qualcosa di più serio. Non bisogna comprare Messi ma dare un'organizzazione di rosa e di squadra a un allenatore, affermato ma nuovo", prosegue Canè.