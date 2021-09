Meret, parla l'ortopedico: "In campo col Napoli tra 45 giorni"

NAPOLI - "Meret? Si tratta di una frattura che non lascia postumi e non c’è da spaventarsi, c’è una restitutio in integrum completa che non lascia strascichi, una frattura da strappo. Le apofisi trasverse sono delle virgole che si trovano posteriormente alle vertebre, non possono creare danni e si fratturano solo per trazione muscolare". Parola del professor Domenico Falco, responsabile di Ortopedia e Traumatologia della Clinica Pineta Grande, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sull'infortunio del portiere friulano che sta tenendo in apprensione l'ambiente azzurro. "Probabilmente nella caduta in Genoa-Napoli dove si è piegato in maniera innaturale ed ha riportate queste due piccole fratturine. In campo e successivamente non ha avvertito nulla al momento ma solo successivamente, questo accade perché c’è la fase di stupor, ovvero nelle ore successive al trauma non si sente assolutamente dolore".