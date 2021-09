Colonnese: "Napoli, con Spalletti sei sulla strada giusta"

NAPOLI - “L’Inter è riuscita a cedere eccellentemente due calciatori di alto livello, Hakimi e Lukaku, reinvestendo, nonostante le difficoltà economiche, al meglio quei guadagni". Lo ha dichiarato Francesco Colonnese, opinionista Mediaset ed ex calciatore di Inter, Napoli, Roma e Lazio, ai microfoni di 1 Station Radio: "Se sono fiducioso sul cammino in Champions? L’organico a disposizione di Simone Inzaghi può competere sia in campionato che in Europa, ma serve anche fortuna, la quale è mancata ieri contro il Real Madrid. La sconfitta del Milan, invece, è arrivata per inesperienza. Europa League e Conference League? Le italiane possono farsi valere. Sono squadre forti, guidate da allenatori importanti. Il nostro calcio ha bisogno di ottenere risultati anche in terra europea". E intanto sono cominciate a saltare le prime panchine in campionato: "Esoneri in Serie A? Sorprendenti per come sono arrivati. Non c’è equilibrio, non si seguono logiche, troppa frenesia. Anche ieri con Milan e Inter, nessuno valutava le prestazioni delle due squadre ma solo i risultati. Se scegli un allenatore devi appoggiarlo, supportarlo. Incredibile l’esonero di Semplici, dopo aver salvato il Cagliari miracolosamente la scorsa stagione, come quello di Di Francesco. Inoltre, fa ridere anche che Allegri venga messo sulla graticola dopo tre giornate: ha vinto cinque scudetti di fila e negli ultimi due anni lo hanno cercato tutti i top club europei". Lo sguardo passa al Napoli di Spalletti: "Se a Napoli può tornare la progettualità con Spalletti? Me lo auguro. È stato scelto un tecnico d’esperienza, fuori dal calcio italiano per due anni ingiustamente. Gli azzurri sono solidi, forti, ci vuole fiducia perché non è facile vincere, ma sono sulla strada giusta". Questi gli allenatori che hanno stupito di più Colonnese: "Juric e Italiano sono due che hanno svolto un grandissimo lavoro in Serie A, ed ora sono meritatamente su panchine di rilievo. Già si nota la loro mano su Torino e Fiorentina”.