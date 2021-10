Fabian Ruiz, 100 gare con il Napoli: "Darò sempre tutto"

NAPOLI - "100 partite con questa maglia. Grazie a tutti voi che mi avete sempre supportato e continuate a farlo. Io ho sempre dato, do e darò tutto per il Napoli!". Con questo post sul suo profilo Twitter (riprendendo quello della Lega Serie a) Fabian Ruiz ha festeggiato la 100esima presenza con la maglia del Napoli, arrivata ieri nella vittoria 2-1 in casa della Fiorentina che ha confermato la squadra di Luciano Spalletti al primo posto in classifica e a punteggio pieno. Per lo spagnolo, in azzurro dal 2018, 2 reti in 7 presenze in questo inizio di stagione.