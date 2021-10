Spalletti scopre l'abbondanza: in mediana anche i muscoli di Demme

NAPOLI - A un certo punto, come a volte succedeva, pareva che si fosse fermato il calcio o almeno il Napoli: e il 25 luglio, in una di quelle amichevoli che servono per conoscersi, per cominciare a dialogare tecnicamente, per scaldare meglio i muscoli e sentire la sensibilità del proprio piede, mentre Diego Demme si è fermato, e si è capito immediatamente che non sarebbe stata una sosta rapidissima, è sorto l’imbarazzo, forse anche la paura. «E ora come si fa?». Demme, quello che sembrava di troppo dopo essere stato definito l’equilibratore; Demme, il play che nella rivoluzione di gennaio 2020, prima che arrivasse la pandemia, era stato invocato per dare corpo al suo 4-3-3 che poi 4-3-3 non sarebbe (quasi) mai stato. E Demme, proprio Diego, più panchine che partite, diventato un mistero o comunque l’alter ego di Bakayoko, ha scoperto dolcemente che non si poteva più fare a meno di lui, non in quel momento di una stagione che stava appena albeggiando. Perché era rimasto praticamente l’unico, nell’immaginario collettivo, a poter fungere da play o da mediano dinnanzi alla difesa, anche se con Ancelotti, quando lui ancora non c’era, ci erano riusciti - ed anche bene - Fabian Ruiz e Zielinski. Così va il calcio, nelle sue paranoie. [...]