Napoli, Osimhen: "Pulivo le grondaie, ora vivo un sogno"

NAPOLI - "Sto vivendo un sogno, come tutti i bambini che vengono dai bassifondi". Victor Osimhen risponde così alle domande del compagno di nazionale ed ex difensore dell'Udinese William Troost-Ekong, che sul suo canale Youtube, ha intervistato il centravanti del Napoli. "Mi sento bene, è come se fosse un sogno per me. Volevo solo diventare un giocatore professionista, ispirato da molte grandi leggende, come Drogba, Obi Mikel, Ighalo e gli altri, e sento che essere in grado di raggiungere questa impresa è uno dei miei più grandi successi nella vita. Sono grato a Dio". Osimhen si gode il momento positivo. Le vittorie con la Nigeria e il primo posto in serie A con il Napoli, ma non dimentica le difficoltà legate all'infanzia. "Dove sono cresciuto nulla è promesso: qualunque cosa tu voglia ottenere, devi lavorare tanto. Nella mia vita ho fatto di tutto: vendevo acqua per strada, facevo lavori di pulizia per i vicini, pulivo anche la grondaia per il mio defunto padrone di casa".