Napoli, Rrahmani: "Koulibaly tra i migliori al mondo. Scudetto? È presto"

NAPOLI - Il Napoli, dopo lo 0-0 all'Olimpico contro la Roma, torna a vincere e conquista il nono successo nelle prime dieci battendo per 3-0 il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Gli azzurri di Luciano Spalletti agganciano così il Milan in vetta alla classifica. Il difensore kosovaro Amir Rrahmani, alla nona presenza stagionale - due i gol realizzati -, commenta così il tris rifilato ai felsinei: "Abbiamo fatto un grande lavoro oggi, interpretando la partita molto bene. Dobbiamo pensare partita dopo partita senza guardare alle altre squadre, entrando in campo con la testa giusta"

Napoli-Bologna 3-0: Spalletti torna primo con il Milan

Rrahmani sulla fase difensiva e il sogno scudetto

Sulla fase difensiva e i soli tre gol subiti fin qui dagli azzurri in campionato - miglior difesa della Serie A e ben sette clean sheet- l'ex Verona risponde: "Si parte dal lavoro di chi sta davanti a noi, se i compagni fanno bene allora anche per noi è più facile. Sono orgoglioso di giocare accanto a Koulibaly, che è uno dei migliori al mondo. Non ho mai avuto dubbi sul mio valore, perchè so che giocatore sono. Non era facile, sono stato sei mesi fuori, ma quando sono entrato ho iniziato a giocare. Le ultime quindici gare della scorsa stagione abbiamo fatto bene, facendo tanti punti. Scudetto? È ancora presto per parlarne. Abbiamo ancora tante partite difficili da giocare. Ora sarà ancora più complicato perché tutti conoscono la nostra forza".