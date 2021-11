Napoli, Spalletti sorride: Insigne recuperato, al lavoro con la squadra

NAPOLI - Buone notizie per Luciano Spalletti, che dopo il successo sulla Salernitana e il primo posto in classifica mantenuto, ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo match di Europa League contro il Legia Varsavia. Per la partita in programma giovedì in Polonia (valida per la quarta giornata del girone), il tecnico recupera Lorenzo Insigne, rimasto a riposo nel derby campano contro la Salernitana per via di un affaticamento muscolare.