Napoli-Inter, biglietti vietati ai residenti nella regione Campania

NAPOLI - Il Napoli tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato che è partita la vendita dei tagliandi del settore ospiti dello stadio Meazza, per la sfida di domenica in casa dell'Inter (calcio d'inizio ore 18). Vendita vietata ai residente nella regione Campania. Ecco la nota: "Sono in vendita i biglietti per Inter-Napoli, 13esima giornata di Serie A in programma domenica 21 novembre alle ore 18 allo Stadio Meazza di San Siro. I tagliandi saranno in vendita sul Circuito Vivaticket al prezzo di 20,00€. Il settore dedicato al Settore Ospiti è il terzo anello BLU. Come da determina n°22/2021 del 10 novembre 2021 la vendita è vietata ai residenti nella Regione Campania. I cancelli dello Stadio apriranno alle ore 15:30. L’ingresso dedicato ai tifosi del NAPOLI (non residenti in Campania) è il gate 10. Si ricorda che all'ingresso verranno controllati il GREEN PASS, il Documento in corso di validità e il biglietto". Il club azzurro inoltre, consiglia di comprare anticipatamente il pass parcheggio, possibile solo on-line.