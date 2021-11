Napoli, Spalletti recupera Manolas: il greco pronto per l'Inter

NAPOLI - Kostas Manolas torna in gruppo: il difensore greco ha svolto l'intera seduta di lavoro con i compagni agli ordini di Luciano Spalletti. Dopo il ko in Europa League contro il Legia Varsavia, per Manolas ora si prospetta il rientro in campo, probabilmente accanto all'inamovibile Koulibaly. Il difensore senegalese è rientrato dagli impegni con la sua nazionale e, insieme a Lobotka di ritorno dal ritiro della Polonia, ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra. Lavoro a parte anche per Malcuit, che attualmente rimane l'unico indisponibile di Spalletti in vista della ripresa del campionato.