Napoli, si ferma anche Insigne: salta lo Spartak Mosca

Continua la maledizione in casa Napoli. Dopo gli infortuni di Osimhen e Anguissa rimediati nel match di campionato contro l'Inter - prima sconfitta stagionale in A per gli azzurri - Luciano Spalletti deve fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Insigne. Il capitano non partirà per la trasferta di Europa League in Russia contro lo Spartak Mosca, in programma mercoledì alle 16.30, per un problema al ginocchio destro.