Napoli, Spalletti nei guai: Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly ko

Serata poco fortunata per il Napoli , che viene raggiunto nel finale dal Sassuolo ( 2-2, con pareggio di Ferrari allo scadere ) e deve fare i conti con una serie di problemi fisici che costringeranno Spalletti agli straordinari in vista del prossimo impegno contro l'Atalanta. Nel corso della gara contro gli emiliani, si sono fermati Fabian Ruiz, Koulibaly e Insigne.

Il comunicato del Napoli: le condizioni degli infortunati

Il club azzurro, attraverso un comunicato sul sito ufficiale, ha spiegato l'entità degli infortuni. Il difensore senegalese è uscito dal terreno di gioco per un risentimento alla coscia sinistra. Insigne, sostituito all'intervallo da Elmas, ha riportato un risentimento al polpaccio sinistro, mentre Fabian Ruiz (che aveva sbloccato il risultato), è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un risentimento alla coscia destra. Le loro condizioni verranno valutate nelle prossime ore per capire i tempi di recupero.