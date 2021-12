Napoli, la volata di Natale è un test

Alla fine non sai se il Sassuolo è costato più al Milan, battuto in casa domenica scorsa, o al Napoli, che esce da Reggio Emilia con un pareggio, tre pezzi da novanta infortunati, Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly, e Spalletti espulso. Che Berardi e compagni non fossero la Lazio in disarmo era da prevederlo. Ma la rimonta finale ribalta una gara che il Napoli ha dominato nel gioco, fino a quando ha potuto contare sull’undici titolare. L’uscita del regista spagnolo ha coinciso con la caduta verticale del possesso palla, che ha favorito l’assedio degli emiliani alla porta di Ospina. Contro una squadra come il Sassuolo tutto si può e si deve fare, tranne che cederle l’iniziativa. Il Napoli ha controllato la gara per due terzi, fino a quanto il regista spagnolo è rimasto in partita, ispirando insieme a Lobotka l’egemonia azzurra a centrocampo. Poi, in ventitré drammatici minuti, è cambiato tutto: la spinta del Sassuolo sulla fascia sinistra ha schiacciato gli azzurri nella propria tre-quarti. Il primo gol di Scamacca è un pezzo di bravura, ma agevolato dalla timidezza in marcatura di Mario Rui, che rinuncia a ostacolare il tiro del centravanti. Il secondo gol di Ferrari di testa è invece diretta conseguenza dell’uscita del centrale senegalese, fino a quel momento padrone assoluto del gioco aereo in area di rigore.