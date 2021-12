Napoli, Juan Jesus: "Giusto annullare il gol di Kessie"

MILANO - Juan Jesus ha commentato ai microfoni di Dazn l'episodio avvenuto nei minuti finali della sfida tra Milan e Napoli, quando l'arbitro - su segnalazione del Var - ha annullato la rete di Kessie per fuorigioco di Giroud: "Era un fuorigioco attivo, Giroud non mi ha lasciato intervenire in modo pulito. L'arbitro ha preso la decisione giusta".