Napoli, ottime notizie per Spalletti: recuperati Insigne e Mario Rui

NAPOLI - All'indomani della vittoria di San Siro sul Milan, il Napoli è tornato ad allenarsi dove ha ritrovato in gruppo Lorenzo Insigne e Mario Rui, rimasti fuori dai convocati per la trasferta in terra lombarda. Il capitano e il terzino portoghese , come comunicato dal club partenopeo nel report ufficiale di giornata, si sono allenati per tutta la seduta con il resto dei compagni. Quindi salvo complicazioni, sono recuperati per la sfida contro lo Spezia di mercoledì. Una bella notizia per Spalletti che vuole continuare la corsa verso la vetta della classifica.