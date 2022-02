Napoli, guaio in vista del Cagliari: Insigne non ci sarà

NAPOLI - Ancora un infortunato per il Napoli di Luciano Spalletti , che deve rinunciare al capitano Lorenzo Insigne in vista del posticipo della 26ª giornata di lunedì sul campo del Cagliari. Il club partenopeo, nel report odierno, fa sapere che "Insigne non prenderà parte alla trasferta di Cagliari in seguito a un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di questa mattina". L'assenza di Insigne si aggiunge a quella degli infortunati Lobotka, Politano, Lozano e Anguissa.

Fabian Ruiz ok, Osimhen in palestra

Nel report ufficiale del Napoli si legge inoltre che Fabian Ruiz "ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto personalizzato in palestra a scopo precauzionale. Anguissa ha svolto terapie".