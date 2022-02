Napoli, Spalletti e la mossa per battere il Cagliari

Si ricomincia dalla difesa a tre?

[...] L’emergenza, quella vera (niente Anguissa, Politano, Lobotka e Lozano) s’è dilatata sino a sinistra e Spalletti si è accorto, con l’acciacco di Insigne, di non avere neanche più un esterno di ruolo dei suoi quattro titolari: e quindi, dovendo industriarsi, non potendo dare un senso compiuto al proprio 4-2-3-1, men che meno di votarsi ad un tridente di facciata, ha cominciato a mascherare il Napoli, gli ha offerto una versione quasi inedita, certo insolita, è tornato nel proprio ruolo di sperimentatore, ha rimesso assieme tracce della difesa a tre e mezzo che gli appartiene di diritto, poi ha improvvisamente virato su una rivoluzione secca, e infine si è preso comodamente il tempo di decidere. Prima che Cagliari-Napoli cominci, sarà possibile adagiarsi nelle proprie teorie: magari alla fine il copione sarà diverso da quello intravisto nella rifinitura, però la tentazione di andarsela a giocare a specchio, o in maniera più o meno simile, rimane, e in quel 3-4-2-1, con Juan Jesus al fianco di Rrahmani e Koulibaly, è ricomparso magicamente pure Dries Mertens, che sta dentro a un paio di ballottaggi.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio