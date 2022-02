Cagliari-Napoli, i convocati di Spalletti: c'è Osimhen

NAPOLI - In vista di Cagliari-Napoli di questa sera, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida alla Sardegna Arena. Tanti gli assenti per il tecnico azzurro: Insigne, Lobotka, Lozano, Politano, Tuanzebe e Anguissa. Nella lista dei convocati c'è, invece, Osimhen.