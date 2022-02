Verso Napoli-Barcellona: attesi 300 tifosi blaugrana

NAPOLI - Giovedì 24 febbraio (ore 21:00) il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà il Barcellona per la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League, una partita dove si attende il tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona (capienza al 75% con tetto massimo di 42 mila spettatori). Vista l'importanza della partita i blaugrana di Xavi potranno contare anche sul sostegno dei loro tifosi: stimati circa 300 supporter spagnoli. Le prime avanguardie sono arrivate stamattina insieme alla squadra, che alloggia in un albergo del lungomare di via Partenope. Per la Questura di Napoli, non si tratta di una partita a rischio, considerata l' assenza di precedenti tra i gruppi del tifo organizzato e quanto accaduto una settimana fa a Barcellona, dove sia prima che dopo la gara al Camp Nou non ci sono state tensioni tra le due tifoserie.