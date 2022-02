Napoli-Barcellona, Politano: "Dobbiamo puntare forte sul campionato"

NAPOLI - "Ci siamo complicati la vita da soli andando sotto di due gol dopo pochi minuti. Quando giochi con una squadra come il Barcellona, se non vai a pressarli tutti insieme non la prendi mai. Eravamo stati bravi a riaprirla con Insigne ma abbiamo preso un gol un po' da polli alla fine del primo tempo che ci ha tagliato le gambe". Queste le parole di Matteo Politano, autore del gol del 2-4 nel match perso dal Napolial Maradona contro il Barcellona e che ha sancito l'eliminazione degli azzurri di Spalletti dall'Europa League: "Non sono ancora nel pieno della forma ma più minuti metto nelle gambe e meglio mi sento - prosegue l'esterno ai microfoni di Sky Sport -. Per fortuna fra tre giorni abbiamo già la possibilità di riscattarci contro la Lazio, bisogna ricaricare le pile perché adesso c'è da puntare forte sul campionato".