Barcellona-Napoli, Mertens: "Siamo forti e so cosa possiamo fare"

NAPOLI - "Peccato perché era una bella giornata, con lo stadio pieno e l'atmosfera perfetta. Non eravamo al nostro livello ma non dobbiamo abbassare la testa perché domenica ci aspetta una grande partita con una chance che non si può sbagliare". Lo ha detto Dries Mertens dopo l'eliminazione del Napoli ai play-off di Europa League contro il Barcellona: "Non è sempre un problema di carattere, dipende anche da tante cose come infortuni e cambi. Non sempre ci si può allenare ad alto livello perché ci sono tante partite - spiega l'attaccante belga ai microfoni Sky Sport -. Io so quanto è forte questo gruppo e so quello che possiamo fare".