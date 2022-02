Napoli, è già febbre Milan: code infinite, già migliaia di biglietti venduti

NAPOLI - Il successo in extremis contro la Lazio ha permesso al Napoli di approfittare dei pareggi delle due milanesi per prendersi la vetta della classifica, fianco a fianco con il Milan. Il destino è sempre puntuale e domenica 6 marzo al Maradona, il calendario di Serie A, metterà di fronte proprio le due capolista, in un super match tra Spalletti e Pioli. L'attesa è già altissima e a dimostrazione c'è il dato sulla vendita dei biglietti: alle 14 è iniziata e in meno di un'ora sono già migliaia i tagliandi staccati. Lunghe le code virtuali: sul circuito Ticketone, al momento, la fila per acquistare il biglietto è di oltre un'ora. E' scattata dunque la febbre per Napoli-Milan, il Maradona si prepara ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni.