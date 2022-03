Esposito: "Napoli-Milan? Dopo la Lazio azzurri in fiducia"

NAPOLI - "La vittoria del Napoli, contro la Lazio, è stata una bella iniezione di fiducia in vista del big match al Maradona contro il Milan". Lo ha dichiarato Massimiliano Esposito, ex attaccante del Napoli, attualmente allenatore, a "NapoliMagazine.Com": "Il gol di Fabian Ruiz - prosegue Esposito - praticamente allo scadere, è stato stupendo. Bravo anche Insigne a dargli l'assist al momento giusto. Il capitano, oltre a quest'assist e al bel gol segnato in precedenza, sta dando dimostrazione di forza e serietà. Spalletti fa bene ad impiegarli entrambi e a fidarsi delle sue sensazioni. Brutta atmosfera attorno al Napoli? Non credo, c'e' come sempre grande amore, che porta spesso a fare delle critiche, a volte, anche esagerate per certi versi". Per Esposito, inoltre, il rientro di Lobotka "può essere importante, lo slovacco prima dell'infortunio era riuscito ad imporsi per qualità e quantità a centrocampo. Anche gli eventuali rientri a gara in corso di Lozano e Anguissa potrebbero assicurare pù scelte al tecnico, che credo sia orientato a confermare gli uomini che hanno espugnato l'Olimpico". Da ex attaccante Esposito si focalizza anche su Osimhen: "Ha una grande voglia di dimostrare, si vede in campo, al di là delle ripartenze a campo aperto". E poi la lotta per il titolo: "A Napoli siamo scaramantici e non pronunciamo la parola scudetto. Va ricordato anche che l'Inter deve pur sempre recuperare una gara col Bologna. Credo che sia giusto non caricare di troppe responsabilità la squadra, ma vivere alla giornata, un turno alla volta, considerando che ora sarà possibile lavorare serenamente non essendoci altri impegni in calendario al di fuori del campionato. Napoli-Milan riporta alla mente le sfide degli anni '80, sarà bello rivivere un'atmosfera del genere. Mi aspetto tanto da Zielinski, perché ha le qualità per inventarsi la giocata giusta in qualsiasi momento", ha concluso Esposito.