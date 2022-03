Bruscolotti: "Napoli, battere il Milan è fondamentale"

NAPOLI - Sale l'attesa a Napoli per la sfida di domenica sera al Maradona contro il Milan. Lo scontro con i rossoneri vale una fetta importante di scudetto, come accadeva alla fine degli anni '80 quando in campo c'era anche Giuseppe Bruscolotti: "Sono contento che la tifoseria scenderà in campo al fianco del Napoli - assicura l'ex capitano azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - avevo fatto un appello che fortunatamente è stato ascoltato. Battere il Milan sarebbe importantissimo, i confronti diretti possono determinare il verdetto finale. Rivivo quelle sfide con i rossoneri".