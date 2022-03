Napoli-Milan, Insigne spinge Osimhen

Lì dove c’era il caos, e pure un pizzico d’amarezza, ora restano probabilmente i rimpianti: però va bene lo stesso, è stato egualmente bello dare un’occhiata ed accorgersi che il peggio resta confinato tra i pensieri spettinati del tempo che fu. […]. A pensarci bene, questa Napoli-Milan è un tuffo nel passato anche più recente, perché appena due anni fa, a Lille Victor Osimhen e Mike Maignan condividevano gli stessi sogni: stasera, prima di cominciare, ci sarà modo per lasciarsi andare un po’ con i ricordi, prima di perdersi in questa sfida amicale ma sino ad un certo punto. É la notte in cui ci sarà in palio un lembo di scudetto, piccolo o grande che sia lo dirà solo il destino, ma per poter pensare di restare aggrappati al sogno, il Napoli aspetta i gol del suo centravanti, che ne ha fatti undici sino a questo punto (e non sono pochi) ma che al Maradona si è fermato contro il Torino, 17 ottobre 2021: cinque mesi senza avvertire le vibrazioni di casa... Insigne, che a Roma ha interrotto il digiuno su azione, sa cosa prova un attaccante in crisi di astinenza.