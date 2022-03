Il Napoli archivia il Milan e pensa al Verona: lavoro di scarico

Il Napoli mette in archivio la sconfitta interna maturata contro il Milan nel posticipo della 28esima giornata di Serie A e torna in campo per preparare la prossima importante sfida contro il Verona . Resettare tutto, voltare pagina e tornare con la fame e la voglia di vincere che ha contraddistinto i partenopei, questo l'obiettivo degli uomini di Luciano Spalletti che questa mattina si sono ritrovati al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida agli Scaligeri.

Napoli, scarico e partitelle a Castel Volturno

Il gruppo che è sceso in campo ieri contro il Milan ha svolto questa mattina un lavoro di scarico, mentre il resto della squadra ha svolto riscaldamento e una partita di allenamento con un gruppo misto del settore giovanile e della Primavera. Tuanzebe e Malcuit, infortunati e assenti contro i rossoneri, hanno svolto un lavoro personalizzato.

Napoli, testa alla sfida contro il Verona

L'obiettivo di Luciano Spalletti è tornare quanto prima a far sorridere i tifosi del Napoli. Dopo i tre pareggi di fila tra campionato ed Europa League e la sconfitta interna contro il Barcellona che ha portato all'eliminazione degli azzurri in Europa, la svolta sembrava essere arrivata grazie al successo in extremis contro la Lazio. Il nuovo passo falso contro il Milan, e la testa della classifica di Serie A persa, porta con sé numerosi interrogativi ai quali Spalletti sarà chiamato a dare risposta per mettere in campo un Napoli grintoso e a caccia della vittoria al "Bentegodi" nella sfida di domenica pomeriggio contro il Verona di Igor Tudor.