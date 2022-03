Napoli, i soliti fantasmi: troppi cali di tensione, ora Spalletti chiede personalità

NAPOLI - Premessa dovuta: il Napoli è terzo con 57 punti, a tre passi dal Milan e a uno dall'Inter (con una partita in meno), e a dieci giornate dalla fine è ancora al centro della lotta per lo scudetto nonostante un periodo di grande emergenza tra infortuni, Covid e Coppa d'Africa. Detto questo, il Napoli è anche una squadra che disorienta. Che evidentemente non ha ancora trovato la propria dimensione, come si evince dal numero delle occasioni sciupate in campionato e soprattutto dalla doppia valutazione di Spalletti a distanza di una settimana. Citazioni testuali: «Il carattere questa squadra ce l'ha», disse dopo il trionfo dell'Olimpico firmato al 94' con un gran gol di Fabian. «Se non sai reggere le pressioni è chiaro che diventa quasi impossibile vincere: se non reggi le pressioni devi spostarti», l'analisi successiva alla sconfitta del Maradona con i rossoneri nello scontro diretto per il primo posto. Un problema di Dna, forse, considerando che la storia si ripete da anni: dallo scudetto smarrito in albergo a Firenze nel 2018 da un gruppo capace di andare a vincere allo Stadium con la Juve una settimana prima, al fallimento Champions della stagione precedente in casa con il Verona all'ultima giornata. [...]