Ciaschini: "Napoli ancora in corsa, ma col Milan persa un'occasione"

NAPOLI - Per riprendere la corsa scudetto, il Napoli deve subito mettersi alle spalle il ko con Milan. Questa la ricetta che secondo Giorgio Ciaschini, ex vice di Carlo Ancelotti proprio in azzurro, suggerisce a Luciano Spalletti per riprendere la marcia in vetta alla classifica di Serie A: "Penso che Spalletti - spiega Ciaschini a Radio Marte - conosca la squadra in tutto e per tutto e abbia le idee tatticamente chiare. Eventualmente può valutare solo le condizioni dei giocatori, perché in questa fase del campionato ci vuole resistenza mentale, da qui alla fine non si può sbagliare nulla. Con il Milan sicuramente un'occasione persa, c'è stata meno capacità penetrativa rispetto ad altre volte. Il Napoli però è ancora lì, deve giocarsele tutte e provare a vincere al meglio".