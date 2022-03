Napoli, guaio per Meret: si frattura nuovamente una vertebra

NAPOLI - Infortunio alla schiena per Alex Meret, che si è fatto male nell'allenamento mattutino del Napoli in vista del prossimo match di campionato, contro il Verona, in programma al Bentegodi domenica. Il club azzurro ha fatto sapere, con una nota ufficiale, che il portiere "in seguito agli accertamenti strumentali effettuati presso la clinica Pineta Grande, ha riportato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare. Il calciatore da domani inizierà il percorso riabilitativo". L'infortunio è analogo a quello patito all'inizio dello scorso settembre, quando Meret aveva riportato la frattura dell'apofisi trasversa di sinistra della 3ª e 4ª vertebra lombare.