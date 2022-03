Osimhen, l'agente italiano: "Basta dare giudizi senza riflettere"

NAPOLI - "Osimhen non vede la porta? Non la prende nemmeno mai di testa! Ormai c'è questo vizio che basta dare giudizi senza riflettere e si buttano giù dei pensieri. Il ragazzo sta dimostrando che tipo di giocatore è, con le sue caratteristiche. Ragazzo generoso che gioca per la squadra, si accora per la sua compagine, per le azioni. Si vede benissimo la grande intensità che mette durante le partite. ". Lo ha dichiarato Roberto Calenda, agente italiano di Osimhen: "Ieri servito di più? Ogni partita ha una storia a sé, in base agli interpreti e alle situazioni - ha commentato Calenda - Il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni, il mister ha dovuto sempre inventarsi qualcosa per poter portare a frutto un grande lavoro, ieri la vittoria forse più importante del weekend calcistico. La vittoria del Napoli a Verona penso che sia super, non so quante squadre possano vincere lì". Sulle caratterstiche dell'attaccante, Calenda si esprime così: "Ognuno ha le proprie caratteristiche e vede il calcio con le proprie qualità. Victor è molto generoso, non si ferma o limita mai, dove può arrivare fa un passo in più. Questa qualità o ce l'hai o non la compri. Giocatore che secondo me ha ancora un potenziale da esprimere, così come ha detto Spalletti. Mi auguro che questi continui infortuni siano finiti. Problema alla spalla? Mi sembra che un secondo dopo abbia fatto vedere che andava a mille come prima".

Su Osimhen un rigore più che sacrosanto "Mi auguro che gli arbitri, che sbagliano come sbagliano tutti gli sportivi, possano limitare dubbi da parte dei tifosi. C'è poca chiarezza di come si usa il VAR, bisognerebbe che ci spiegassero un po' meglio come sono le comunicazioni. Anche il fallo subìto da Victor se n'è parlato poco, un rigore non sacrosanto, di più. In altre partite precedenti un fallo così è stato sanzionato con il giallo o il rosso. Victor aveva saltato l'uomo". "L'italiano? Ci stiamo lavorando, per ora ci ordina da mangiare. La prova del nove per lo Scudetto sarà il campo. Victor è un ragazzo vero - continua Calenda - tutto ciò che esce fuori da lui è spontaneo. Ha qualità umane non indifferenti. Vuole parlare la lingua in maniera corretta e lineare, si fa capire e capisce, interpreta bene".